بطولة إنكلترا: محادثات "إيجابية" بين تين هاغ وراتكليف

الرياص - اسماء السيد - قال المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد الانكليزي إريك تين هاغ، الخميس، إنه أجرى محادثات "إيجابية للغاية" مع جيم راتكليف الذي اشترى حصة أقليّة في النادي، حين التقيا هذا الأسبوع.

وأعلن "الشياطين الحمر" أنه توصّل إلى اتفاق ٍ مع شركة إينيوس لرئيسها راتكليف لشراء 25 في المئة من أسهم النادي، كما أنها ستكون مفوّضة بمسؤولية إدارة عمليات كرة القدم.

وحضر الملياردير البريطاني إلى مانشستر لعقد اجتماعاتٍ مع عددٍ من موظّفي النادي، من بينهم تين هاغ، الذي تعرّض لانتقاداتٍ شديدة في موسمه الثاني بالإدارة الفنيّة.

تأخر

وخرج يونايتد من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، كما أقصيَ من دور الـ16 في كأس إنكلترا على يد نيوكاسل يونايتد، وهو متأخّر بفارق أربع نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال.

ويتعرّض الهولندي لضغوطات شديدة بعد 14 خسارة هذا الموسم، لكنّه يقول إن اجتماعه الأوّل مع راتكليف سار بشكلٍ إيجابي.

وقال تين هاغ "لقد كان (الاجتماع) إيجابياً جداً. عقدنا اجتماعاً طويلاً لساعاتٍ عدّة، حيث جلسنا معاً وتحدّثنا عن مشكلاتٍ عدّة نتّفق عليها وذلك كان إيجابياً للغاية".

وأضاف "أعتقد أنه كان اجتماعاً بنّاءً للغاية من الجانبين ونحن نتطلع إلى العمل معهم (إينيوس)".

ومن بين القضايا التي أثقلت كاهل تين هاغ، المهاجم جايدون سانشو الذي لم يلعب منذ آب/أغسطس الماضي بعد خلافه مع المدرب.

وبحسب وسائل إعلام إنكليزية، فإنّ سانشو على وشك العودة إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتعليقاً على الأمر قال تين هاغ "لا أستطيع أن أقول أي شيء حول الموضوع. علينا أن ننتظر ونرى كيف تسير الأمور، وعندما نحصل على أخبار سنُبلغكم".

كما أكّد المدرب أن النادي مدّد عقود السويدي فيكتور ليندلوف، وآرون وان-بيساكا والتونسي حنبعل المجبري، مشيراً إلى أن المحادثات قائمة مع الفرنسيين رافايل فاران وأنتوني مارسيال.