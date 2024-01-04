برتغالي جديد مرشح للانتقال إلى النصر السعودي.. صفقة غير متوقعة

أصبح نادي النصر السعودي قريبًا من ضم صفقة برتغالية جديدة غير متوقعة، خلال الأيام القليلة المقبلة وفقًا لما أكدته تقارير.

وأكد الإعلامي الرياضي ماركو كونتيرو، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة إكس، أن المدير الرياضي البرتغالي تياجو بينتو، يعد مرشحًا بقوة للانضمام إلى نادي النصر السعودي خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي روما الإيطالي، قد كشف في وقتٍ سابق، عن رحيل بينتو من منصب المدير الرياضي في النادي، يوم 3 فبراير القادم، باتفاق ودي بين الطرفين.

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ويعد تياجو بينتو، أول من نفى تعاقد روما مع رونالدو، في أواخر عام 2022، بعد فسخ الأسطورة البرتغالية عقده مع مانشستر يونايتد.

وأعرب عن إنزعاجه وقتها من ترويج هذه الأخبار، وانتقل حينها البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر.