رونالدو يهدد إنجاز حمدلله في الدوري السعودي

أقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي من رقم المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم الاتحاد في دوري روشن.

وحصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي عن شهر ديسمبر الماضي.

وكتبت رابطة الدوري السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “هدّاف الدوري، الأكثر صناعة للأهداف، كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر ديسمبر للجولات (16، 17 ، 18 , 19) ويفوز بجائزة ‎افضل لاعب”.

أقرأ أيضاً- ثورة تصحيح في الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الشتوي

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يحصد فيها النجم البرتغالي جائزة أفضل لاعب منذ إنضمامه إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويهدد رونالدو رقم حمد الله كأكثر لاعب توج بجائزة الأفضل في دوري روشن بـ 5 مرات، ويعد التونسي نعيم السليتي ثالث أكثر لاعب حصد الجائزة.

والجدير بالذكر أن النصر يحتل وصافة دوري روشن السعودي بـ 46 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.