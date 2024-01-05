شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف مديرا لتطوير NBA و BAL فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويعد محمد يوسف أحد أيرز الكوادر الإعلامية في مجال كرة السلة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث عمل كمعلق ومذيع في العديد من المحطات التلفزيونية تولى خلالها تغطية الدوري الأمريكي لكرة السلة بجانب العديد من البطولات العالمية في اللعبة، على مدار 15 عاما.
ووجه محمد يوسف الشكر لمسئولي NBA AFRICA ومصر، على الثقة الكبيرة وتعيينه في منصب مديراً لتطوير الأعمال لــ NBA و BAL، في مصر.
وأكد يوسف أن NBA هي أكبر مؤسسة عالمية في كرة السلة، على مستوى العالم، وتسعى دائماً لتطوير اللعبة ونشرها وزيادة قاعدة ممارسيها.
وأتم أنه سيعمل بكل جهد من أجل تطوير اللعبة وتحقيق أهدافها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي يعد أبرزها نشر اللعبة في مصر قارة أفريقيا.
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