شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف مديرا لتطوير NBA و BAL فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الرابطة الأمريكية لكرة السلة فى أفريقيا NBA AFRICA على تعيين الإعلامي محمد يوسف، مديراً لتطوير أعمال الرابطة في مصر خلال الفترة المقبلة. وسيتولى محمد يوسف تطوير أعمال مكتب NBA مصر، بجانب تطوير بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL.

ويعد محمد يوسف أحد أيرز الكوادر الإعلامية في مجال كرة السلة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث عمل كمعلق ومذيع في العديد من المحطات التلفزيونية تولى خلالها تغطية الدوري الأمريكي لكرة السلة بجانب العديد من البطولات العالمية في اللعبة، على مدار 15 عاما.

ووجه محمد يوسف الشكر لمسئولي NBA AFRICA ومصر، على الثقة الكبيرة وتعيينه في منصب مديراً لتطوير الأعمال لــ NBA و BAL، في مصر.

وأكد يوسف أن NBA هي أكبر مؤسسة عالمية في كرة السلة، على مستوى العالم، وتسعى دائماً لتطوير اللعبة ونشرها وزيادة قاعدة ممارسيها.

وأتم أنه سيعمل بكل جهد من أجل تطوير اللعبة وتحقيق أهدافها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والتي يعد أبرزها نشر اللعبة في مصر قارة أفريقيا.