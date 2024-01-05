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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 1 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها المنتخب يخوض تدريبه الثالث باستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا.
منتخب مصر يخوض تدريبه الثالث باستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا.. صور
واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير الجارى بكوت ديفوار.
تبدأ من 30 جنيها.. طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وتنزانيا وديا
طرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا، فى إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا 2023. 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.
خالد الدرندلي يقترب من رئاسة بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار
اقترب خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة من رئاسة بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.
تعرف على مدة غياب أحمد نبيل كوكا عن الملاعب بعد إصابة المنتخب
أثبتت الفحوصات التي خضع لها أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لشكواه من الإصابة في وجه القدم وحاجته لأداء برنامج تأهيلي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من تلك الإصابة.
تغريم إنبي والبلدية وإيقاف مدرب زد.. عقوبات الجولة الـ11 بدوري NILE
أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الـ 11 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.
الزمالك يكشف حقيقة وصول عروض لاستعارة سامسون فى ميركاتو الشتاء
قال مصدر بنادى الزمالك أن الحديث عن تلقي عروض لضم البنينى سامسون اكينولا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية غير صحيح ، موضحاً أن الزمالك لم يتلقى عروضاً فى الفترة الحالية لضم اللاعب على سبيل الإعارة.
رابطة الأندية تفرض عقوبات كبيرة على المصرى والإسماعيلي.. تعرف عليها
أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة المصري والإسماعيلي بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.
يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرضا رسميا بشأن التعاقد مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الأنباء التي تتردد عن اهتمام ناديي طرابزون سبور التركي وقطر القطري.
منتخب اليد يفوز على هولندا 30-28 فى بطولة الدورى الذهبى بالدنمارك
فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الهولندى بنتيجة 30/28 فى أولى مواجهات الدورى الذهبى المُقام بالدنمارك بمشاركة الفراعنة، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى.
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