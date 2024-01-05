الامارات | رونالدو «هدّاف 2023» ويُحرز جائزة مارادونا في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (جائزة مارادونا) لأفضل هداف لعام 2023، ضمن جوائز دبي غلوب سوكر المرموقة التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، والمقدمة هذا العام من «نخيل»، ويستضيف فندق ومنتجع أتلانتس في جزيرة النخلة جميرا حفل توزيع جوائز الدورة الـ14 في 19 يناير الجاري.

ووفق بيان صحافي من منظمي جوائز دبي غلوب سوكر، أمس، فقد شهدت الجولة الثانية والأخيرة من التصويت عبر الفئات الـ11 الرئيسة لجوائز دبي غلوب سوكر والفئات الرقمية الست، إضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي الافتتاحية (بما في ذلك الدوري الإيطالي)، تسجيل أكثر من 50 مليون صوت من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد المشاركين في التصويت منذ بدايته 70 مليوناً، أي ما يعادل ضعف عدد الأصوات، مقارنة بعام 2022.

وقال البيان إن رونالدو فاز بالجائزة بعد تفوقه على كيليان مبابي وهاري كين وإيرلينغ هالاند، ليضاف هذا الإنجاز إلى قائمة نجاحاته الفردية المميزة. وسجل رونالدو 54 هدفاً في 59 مباراة، وحقق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ عام 2017 عندما كان لاعباً في ريال مدريد وسجل حينها 53 هدفاً، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة النجم البرتغالي بوصفه أفضل هدافي العام، متقدماً على كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان (52 هدفاً في 53 مباراة)، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ (52 هدفاً في 57 مباراة)، بينما أنهى إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي العام برصيد 50 هدفاً في 60 مباراة.

وتوّجت هذه الجائزة مسيرة رونالدو المميزة خلال العام الفائت، لاسيما أنه يبلغ الآن 38 عاماً، وقد نجح في تسجيل 34 هدفاً لفريق النصر السعودي الذي ينافس على لقب دوري المحترفين، الأمر الذي لم يمنعه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل لاعب لدى الجماهير. يذكر أن رونالدو هو هداف اللعبة التاريخي برصيد أكثر من 873 هدفاً.

وشاركت لجنة التحكيم الرسمية لجوائز غلوب سوكر، المكونة من أكثر من 30 شخصية بارزة في كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو، ومارتشيلو ليبي، في عملية الاختيار النهائية التي انتهت في 28 ديسمبر 2023.