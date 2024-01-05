مدافع الزمالك على أعتاب الرحيل في الانتقالات الشتوية

يقترب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن صفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض بطولة دولية ودية خلال الفترة المقبلة في الإمارات، بمشاركة الوحدة وأم صلال، والاتفاق السعودي.

وأفادت أنباء واردة من نادي الزمالك، أن محمد عبد الغني مدافع الفريق يقترب من الرحيل إلى صفوف البنك الاهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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وينتهي عقد محمد عبد الغني مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وتوصل مدافع الزمالك لاتفاق مع مسئولي البنك الاهلي على كافة البنود، حيث تقترب الصفقة من الإتمام مقابل 6 ملايين جنيه.

وكان عبد الغني صاحب الـ30 عامًا قد انضم إلى صفوف الزمالك صيف 2018، وشارك في 12 مباراة الموسم الجاري بقميص الأبيض.

وخاض عبد الغني بقميص نادي الزمالك من انضمامه 184 مباراة سجل 4 وصنع 3.

وتوج عبد الغني مع الزمالك بـ 8 ألقاب، 2 الدوري المصري، و3 كأس مصر وبطولة كأس السوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية ولقب كأس السوبر الإفريقي.