شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: أنا من طلب الخروج معارا من الأهلي ولم أتوقع رحيل رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير، مدافع فريق سيراميكا، أنه طلب الخروج من الأهلي للإعارة من أجل اللعب بعد عودته من فترة إصابة كبيرة وموسيماني ليس السبب.

وقال سعد سمير خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أتشرف بأي منصب داخل النادى الأهلى، فما بالك بمنصب مدير الكرة والواحد ليه الشرف أن يتواجد في الأهلي مرة أخرى".

وأضاف: "شعرت المسئولية بشكل أكبر بعدما أحد قادة الفريق مع وليد سليمان ومحمد الشناوى وتم طرح فكرة الاستعانة بي في أحد المناصب بعد الاعتزال".

وتابع: "أنا من طلبت الخروج من الأهلي الإعارة وليس الأهلي هو من أخرجني، والأهلى رفض الفكرة في الأول ولكن مع تمسكي بالخروج للإعارة بعد غيابي لفترة طويلة للإصابة، وموسيماني ليس السبب في خروجي للإعارة وطلب تواجدي في معسكر نهائي القرن رغم الإصابة" .

وأوضح سعد سمير: "لم أتوقع رحيل رمضان صبحى عن الأهلي وهو أهلاوي وبيحب الأهلي وأتمنى التوفيق له في الفترة الحالية لأنه مكسب كبير لمنتخب مصر".

وعن إمكانية عودة رمضان صبحى للأهلي، قال: "الأهلي له ثوابت وقيم ومبادئ لا تتغير، وهذا السؤال مينفعش أجاوب عليه والمنوط به مسئولو الأهلي".