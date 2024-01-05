شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح: ممكن ألعب للزمالك لو الأهلى استغنى عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عبد الفتاح لاعب النادى الأهلى أنه لا يتحمل مسئولية خسارة الأهلى أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية، لكنه كان متخوفا أن تحمله الجماهير المسئولية.

وقال عبد الفتاح فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم إنه من الممكن أن يلعب للزمالك حال استغناء النادى عنه، لكنه متمسك بالأهلى لآخر لحظة.

وأضاف خالد عبد الفتاح أن إقحام اسمه فى الصفقة التبادلية مع فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد يغضبه، قائلا: "بكون زعلان لحد ما ألعب والقرارات تكون بناء على مستواى فى اللعب".

وعن عدم انضمامه للمنتخب من بوابة الأهلى قال إنه كان من الممكن أن ينضم للمنتخب حال استمراره فى سموحة، لكن الأهلى فريق كبير واللعب للأهلى أمر كبير.