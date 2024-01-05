الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المالديف

استغل لاعب شباب الأهلي، الأرجنتيني كارتابيا، فترة الإجازة التي حصل عليها من ناديه، للسفر إلى المالديف، للاحتفال مع أسرته بالتتويج بكأس السوبر، إذ نشر اللاعب صوراً ومقاطع فيديو عدة عبر حساباته الشخصية، أثناء وجوده في المالديف.

اجتماع

ألغى رئيس شركة كرة القدم اجتماعاً كان من المقرر عقده أكثر من مرة مع المدرب الأجنبي، للاتفاق على النقاط المتعلقة بدعم الفريق خلال الانتقالات الشتوية، معللاً السبب بظروف أسرية، ما دفع هذا المدرب للسفر إلى بلاده، لقضاء إجازته بسبب توقف الدوري، من دون حسم الملفات المتُعلقة بموسم الشتاء.

استقالة

نجح مسؤول إداري بارز بأحد أندية المحترفين في إقناع إداري بارز في الفريق بالعدول عن الاستقالة التي كان ينوي أن يتقدم بها إلى إدارة النادي لأسباب خاصة به، وأن النادي بحاجة إلى وجوده في هذه الفترة، وعاد هذا الإداري بالفعل إلى ممارسة مهامه ونشاطه بصورة عادية.