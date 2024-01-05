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القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دورى المحترفين يوم الاثنين المقبل، بـ4 مواجهات قوية على أن تستكمل باقى مباريات الجولة خلال يومى الثلاثاء والأربعاء، والذى يقام من دور واحد قبل التصفيات الأخيرة على التأهل للدورى الممتاز والبقاء.

موعد مباريات الجولة السادسة عشر من دورى المحترفين

الاثنين 8 / 1

النجوم مع جمهورية شبين

النصر للتعدين مع المصرية للاتصالات

مصر المقاصة مع لافيينا

راية مع بترول أسيوط

الثلاثاء 9 / 1

السكة الحديد مع مكادى

بروكسى مع غزل المحلة

أبو قير للأسمدة مع دكرنس

طنطا مع القناة

الأربعاء

بتروجت مع حرس الحدود

وادى دجلة مع أسوان

وشهدت الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين 6 انتصارات و4 تعادلات، حيث فاز كل من دكرنس والسكة الحديد وبترول أسيوط وطنطا وبتروجت وغزل المحلة على النجوم والاتصالات والمقاصة وأسوان وجمهورية شبين والنصر للتعدين، وتعادل كل من حرس الحدود مع بروكسى، والقناة مع راية، ومكادى مع وادى دجلة، ولافيينا مع أبو قير للأسمدة.

وأسفرت الجولة عن تسجيل 24 هدفا في المباريات العشر، والتي كانت أبرزها مباراة السكة الحديد مع الاتصالات التي شهدت 6 أهداف، ثم مواجهة بترول أسيوط والمقاصة التي شهدت 5 أهداف، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبى.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر كالتالى..

دكرنس 3/ 2 النجوم

حرس الحدود 1/ 1 بروكسى

الاتصالات 2/ 4 السكة الحديد

القناة 0/ 0 راية

مكادى 0/ 0 وادى دجلة

بترول أسيوط 3 /2 المقاصة

أسوان 1 / 3 طنطا

لافيينا 0/ 0 أبو قير للأسمدة

جمهورية شبين 0/ 1 بتروجت

غزل المحلة 1 / 0 النصر للتعدين