الامارات | هاشيك مدرباً للمنتخب التشيكي في كأس أوروبا 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعان الاتحاد التشيكي لكرة القدم بإيفان هاشيك، للإشراف على المنتخب الوطني في نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وفق ما أعلن أمس.

وسيحل هاشيك الذي كانت مهمته التدريبية الأخيرة مع منتخب لبنان، حيث قاده في 13 مباراة بين يوليو 2021 ومارس 2022 حقق خلالها انتصارين فقط، مقابل ثماني هزائم، خلفاً لياروسلاف شيلهافي الذي استقال في نوفمبر، بعد ضمان التأهل إلى كأس أوروبا في وصافة المجموعة الخامسة خلف ألبانيا.

وسيوقع ابن الستين عاماً حتى نهاية تصفيات مونديال 2026 التي تختتم في نوفمبر 2025. وقال هاشيك: «إنه لشرف عظيم أن أقود المنتخب التشيكي».

ودرب هاشيك في الإمارات أندية الوصل والأهلي والفجيرة ونادي الإمارات، وَمرَّ بالهلال السعودي ونادي قطر القطري ومنتخب الغابون (2015)، ومنتخب تشيكيا عام 2009، حيث قاده في خمس مباريات فقط.

وتلعب تشيكيا في نهائيات كأس أوروبا التي تنطلق في 14 يونيو، ضمن المجموعة السادسة إلى جانب البرتغال وتركيا ومنتخب صاعد من ملحق دوري الأمم الأوروبية.