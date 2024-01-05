شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يؤهل سامسون ونداى.. والأبيض يستأنف التدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، برنامجاً تدريبياً للثنائي ابراهيما نداى و سامسون اكينولا، لاعبا الفريق لتنفيذه، بعد عودتهما إلى القاهرة فى الساعات الماضية، حيث حصلت على إجازة غادرا فيها إلى بلادهما بإذن من الجهاز الفنى للفريق فى ظل توقف مسابقة الدورى بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وياتى وضع البرنامج لتجهيز الثنائي فنيا وبدنيا قبل سفر الفريق إلى الإمارات للدخول فى معسكر يخوض خلاله الفريق الأبيض دورتان وديتان فى الفترة من 18 ,إلى 29 يناير الجارى.

وعاد الثنائي سامسون ونداى إلى القاهرة خلال الساعات الماضية وانتظما فى التدريبات

وفى سياق اخر يستأنف الفريق الاول لكرة القدم تدريباته غدا السبت بعد الراحة التى منحها الجهاز الفنى بقيادة معتمد جمال للاعبين لمدة 48 ساعة، والتى بدأت امس الخميس،على أن يعود الفريق للتدريبات غدا السبت.

كان الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة معتمد جمال منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين، و تجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل.