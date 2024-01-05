شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على توقيع عمر كمال ويُنهى الصفقة مع مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي مسئولو النادي الأهلي صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء خلال الأيام الماضية جميع الترتيبات والرتوش النهائية الخاصة بالصفقة التي شهدت عدة مُتغيرات بسبب محاولات أكثر من نادً محلي ضم اللاعب وخطفه من الأهلي لكن نجم مودرن فيوتشر رفض الإغراءات المحلية وأصر على إتمام إنتقاله للأهلي .

وعلم ”الخليج 365” أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب بشكل رسمي خلال الأيام الماضية لمدة ثلاثة مواسم ونصف تبدأ من يناير الجاري حيث سينتهي عقد اللاعب في في صيف 2027 .

وشهدت مفاوضات الأهلي مع مودرن فيوتشر عدة مطبّات بسبب اللاعبين الذين طلبهم الأخير من الأول لإتمام الصفقة حيث طلب الثنائي صلاح محسن وأحمد عبد القادر لكن الأهلي وافق على إنتقال الأول ومعه لاعب ناشئ لإتمام الصفقة واستبعاد أحمد عبد القادر من الحسابات لرغبة الأهلي في تسويق عبد القادر خارج الدوري المصري والإستفادة من وراء بيعه مالياً في ظل إمتلاكه عرضاً من نادي الوكرة القطري.