شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على توقيع عمر كمال ويُنهى الصفقة مع مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
وعلم ”الخليج 365” أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب بشكل رسمي خلال الأيام الماضية لمدة ثلاثة مواسم ونصف تبدأ من يناير الجاري حيث سينتهي عقد اللاعب في في صيف 2027 .
وشهدت مفاوضات الأهلي مع مودرن فيوتشر عدة مطبّات بسبب اللاعبين الذين طلبهم الأخير من الأول لإتمام الصفقة حيث طلب الثنائي صلاح محسن وأحمد عبد القادر لكن الأهلي وافق على إنتقال الأول ومعه لاعب ناشئ لإتمام الصفقة واستبعاد أحمد عبد القادر من الحسابات لرغبة الأهلي في تسويق عبد القادر خارج الدوري المصري والإستفادة من وراء بيعه مالياً في ظل إمتلاكه عرضاً من نادي الوكرة القطري.
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