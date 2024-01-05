بيدرو جوميز لـ"الخليج 365": تدريب الزمالك شرف كبير وهذه نصيحتي لمحمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإسباني بيدرو جوميز، المدرب المساعد لريال بيتيس وفالنسيا الإسباني، أن الدوري المصري واحد من أفضل الدوريات في أفريقيا، وأعتقد أنه سيتطور كثيرًا، نظرًا لوجود أكثر من نادٍ قوي.

وتواجد جوميز ما يقرب من 12 عامًا بالمنطقة العربية، حيث تولي مهمة المدرب المساعد للهلال السعودي، والمدير الفني للوصل الإماراتي، وكان مرشحًا للتواجد في نادي الزمالك كمدرب مساعد مع المدرب الكولومبي السابق خوان كارلوس أوسوريو.

وقال جوميز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": بالتأكيد لا أمانع في تدريب أحد الفرق المصرية، وهو تحدٍ وفرصة جيدة بالنسبة لي، وأتمنى أن يحدث ذلك في المستقبل.

وأكد أن الزمالك أحد أكبر القلاع الرياضية في أفريقيا وتدريبه شرف كبير لأي مدرب.

وأضاف: من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن يختارني أوسوريو لأكون معه في جهاز الزمالك، وهو شيء جيد أن يثق بي.. وهناك بعض الأسباب التي منعت تواجدي معه.

وعن رأيه في الدوري السعودي والاستثمار في كرة القدم، قال: الدوري السعودي لديه إستراتيجية لجلب لاعبين جيدين، والاستثمار هناك في كل الأوساط، المسؤولون في السعودية يعرفون كيف يعملون، وبات من الصعب على باقي الدوريات منافستهم في هذا الاستثمار.

وعن إمكان انتقال محمد صلاح للدوري السعودي قال: الأمر يتعلق باللاعب، فهناك العديد من اللاعبين ينتقلون الآن للسعودية، ولكن الأهم ما يشعر به اللاعب.. ونصيحتي له يجب عليه النظر إلى عمره وإلى ما يريده في هذا التوقيت قبل اتخاذ القرار بشأن العرض السعودي.