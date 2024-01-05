غداً.. الزمالك يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته غدا السبت على ملعب النادي.

وغادر القاهرة أمس الخميس التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق متجها إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة..

وكان الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة جلال القادر قرر استدعاء سيف الدين الجزيري لقائمة نسور قرطاج بسبب غياب مرتضى بن وناس والذي تم إعفائه من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

على جانب آخر يسعى مجلس الإدارة لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق ليتمكن من التواجد مع الفريق فى معسكر الإمارات الذي سيشارك خلاله الأبيض فى دورتين وديتين بأبو ظبي ودبى فى الفتره من ١٨ إلى ٢٨ يناير الحالى.