نجم الزمالك السابق: الأفضل رحيل معتمد جمال عن الأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال عبدالحميد، على أداء المدير الفني الحالي للقلعة البيضاء معتمد جمال بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية.



أضاف عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية، إن معتمد جمال لن يقدر على استيعاب الضغط من جانب الجماهير وإدارة القلعة البيضاء.

وتابع، الأفضل له وللزمالك الرحيل، والاستعانة بمدير فني أجنبي على مستوى يليق بمكانة البيت الأبيض.

وواصل، أنه عندما عاد للزمالك بعد الإصابة كان وزنه 95 كيلو، لكن بالإرادة وبفضل من الله والثنائي أبو رجيلة وأحمد رفعت تألقت وكتبت تاريخي مع القلعة البيضاء.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية، إن هناك "مانشيت" صحفي كان سببا كافيا في نهاية رحلته الكروية بعد إصابته القوية ورحيله عن الأهلي"، وتابع، عقب إصابتي القوية والتي كانت عبارة عن كسر مضاعف في قصبة الرجل.

وتابع، مثل هذه الإصابات قد تجعل أي لاعب أن يعتزل، ولكن في ظل الأزمة النفسية التي كانت تحاوطني بسبب الإصابة.

وأضاف، قرأت في أحد الجرائد مانشيت كان كفيلا بأن يقتلني معنويا في الملاعب الرياضية، وهي التنمر علي ووصفوني بـ "رجل قصيرة ورجل طويلة" نظرا لقوة الإصابة.

