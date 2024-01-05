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تطورات جديدة حول مستقبل زيزو مع الزمالك.. هل يرحل عن القلعة البيضاء؟

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زيزو - الزمالك - الدوري المصري

زيزو - الزمالك -

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تطورات جديدة بخصوص مستقبل اللاعب أحمد السيد زيزو جناح فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أسوار القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وارتبط زيزو في الأيام الأخيرة بإمكانية رحيله عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد تلقيه عرضًا مُغريًا من جانب نادي الشباب السعودي للظفر بخدماته.

وقال عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية أن زيزو وضع شروطًا من أجل البقاء داخل صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة القادمة رغم كل العروض التي تأتي له.

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وأكد عبد الجواد في تصريحاته أن من ضمن شروط زيزو للبقاء في صفوف الزمالك هو تدعيم الفريق بشكل جيد يجعل الفريق ينافس على البطولات.

وشدد على أن والد نجم المنتخب الوطني هو من يهدد استمرار اللاعب في الزمالك حيث لديه لديه إصرار على رحيل نجله للاحتراف لأن الفرصة لن تكرر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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