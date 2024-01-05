مانشستر يونايتد يصدم الهلال السعودي بسبب لاعبه

حسم نادي مانشستر يونايتد موقفه بخصوص رحيل لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز، إلى الدوري السعودي عقب اهتمام نادي الهلال بالظفر بخدماته خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الأخيرة ظهور اهتمام من جانب نادي الهلال بالتوقيع مع البرتغالي برونو فيرنانديز، من صفوف مانشستر يونايتد خاصًة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن الصفقة لم تكتمل.

وأكد الصحفي الشهير، أكرم كونور، أن اللاعب البرتغالي أبدى اهتمامًا بالعروض السعودية المقدمة له من أندية دوري روشن في الفترة الحالية تمهيدًا للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.

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وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”إكس”:” مانشستر يونايتد قد لا يقبل برحيل اللاعب، الذي يعد من بين الأكثر لاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي موسم 2023″.

ويعتبر فيرنانديز عنصرًا أساسيًا في تشكيل مانشستر يونايتد، حيث لا يرغب المدرب الهولندي إريك تين هاج في رحيل البرتغالي الأمر الذي يحرم نادي الهلال من ضمه في الشتاء الجاري.