خالد عبد الفتاح: تلقيت عرضا من بيراميدز قبل الأهلي.. وكهرباء يحتضن اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي عن انتقاله إلى الأخير والعروض التي تلقاها، مشيرا إلى أنه شعر بأنه أشهر لاعب في مصر عقب مباراة الزمالك.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس: "إذا حلمت بهذا السيناريو لم يكن يحدث، مارسيل كولر أخبرني قبل لقاء الزمالك أنه لا يوجد قلوب دفاع ويفكر في الدفع بي، وأخبرته أنني لعبت في ذلك المركز من قبل مع سموحة".

وأضاف "تحدثت مع كولر ورامي ربيعة ليلة المباراة، وتحديت نفسي لأنني شعرت أن هناك قلق بسبب الغيابات في الدفاع، لعبت ضد سيف الدين الجزيري، الهدف الأول جاء في وقت جيد ثم سجلنا الهدف الثاني ثم أضفنا الهدف الثالث وكانت بداية رائعة، بعد نهاية اللقاء احتفلت مع محمد الشناوي وأخبرني أنها ستكون بداية جيدة لي وسأستمر مع النادي".

وتابع: "عقب اللقاء شعرت أنني أشهر شخص في مصر بسبب حب ودعم الجماهير، كما أن فترة الإعارة للأهلي كنت أشعر أنني تحت اختبار واللاعب حينما يكون تحت اختبار لا يشعر أنه في أفضل حالاته لكن بعد مباراة الزمالك شعرت أن كل شيء جيد لدرجة أنني نمت جيدا ووقعت على عقد انضمامي للأهلي نهائيا لأربع سنوات".

وواصل: "بعد مباراة فلامنجو وركلة الجزاء التي تسببت فيها شعرت أن كل مجهودي تم إهداره لكن الفريق والجهاز لم يجعلاني أشعر بأي أزمة بعد المباراة، لكنني نضجت كثيرا بسبب مشاركتي في كأس العالم للأندية".

وأكمل عن محمود كهربا: "يحتضن كل اللاعبين في الفريق خاصة اللاعبين الناشئين ويجعلهم يعتادون على غرفة خلع الملابس سريعا".

واختتم عبد الفتاح: "تلقيت عرضا من بيراميدز وقت عرض الأهلي ولكن في ذلك الوقت كانت المفاوضات بدأت مع الأهلي لذا كنت آمل إتمام الصفقة".

يذكر أن خالد عبد الفتاح انتقل إلى الأهلي من سموحة في يوليو 2023، وحقق مع الأحمر 5 ألقاب، الدوري المصري، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، السوبر المصري مرتين.

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