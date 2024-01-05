شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف مشجع فى ودية منتخب مصر أمام تنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر الأول الودية أمام تنزانيا المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا

تقام مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا فى تمام السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.





القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر الودية مع نظيره التنزانى المقرر لها السادسة مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة.

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوى بوانيى فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.