شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام الوحدة الإماراتى ودياً خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

وينافس الزمالك 6 فريق فى وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة فى البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير الجارى، والتى يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير الجارى، بينما يلاقى الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

ويشارك الزمالك فى الدورة الثانى والتى ستكون فى الفترة من 24 حتى 29 يناير الجارى، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودى.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى

ويستعد الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير الجارى باستاد آل نهيان بالإمارات.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين الأجانب لتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، ليكمل مشوار معتمد جمال مع الزمالك والذى قاد الفريق بعد رحيل اوسوريو الذى تم توجيه الشكر له.

تم عرض أكثر من مدرب على إدارة الزمالك، من بينها الألمانى فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري، ليتولى قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة، إلا أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فرانكو فودا معروض على الزمالك من أجل تولى مهمة القيادة الفنية للفريق من بين الأسماء المعروضة.

ويسعى مسئولو الزمالك لحسم ملف المدير الفنى الذى يتولى مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة، فى أسرع وقت على أن يتم الاستقرار على المدرب الجديد والتفاوض معه للاتفاق على تفاصيل استلامه المهمة مع الأبيض.

ويرغب مجلس الإدارة فى التعاقد مع مدرب أجنبى كفء يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، على أن يتواجد معتمد جمال المدير الفنى الحالى فى الجهاز الفنى الجديد للفريق.