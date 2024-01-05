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كلوب : آمل خروج مصر من دور المجموعات بأمم إفريقيا بسبب محمد صلاح

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يورجن كلوب - ليفربول

يورجن كلوب -

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي على غياب نجمه الدولي المصري محمد صلاح بسبب مشاركته في بطولة أمم أفريقيا مع منتخب مصر.

ويغيب محمد صلاح عن المشاركة مع ليفربول لتواجده مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، إلى جانب واتارو إندو لمشاركته مع منتخب اليابان في كأس آسيا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية “إذا قلت أنني تمنى لهم حظًا سعيدًا فستكون كذبة حيث من وجهة نظري آمل خروجهم من دور المجموعات وسأكون سعيدًا بذلك، ولكن هذا ليس ممكنًا بنسبة كبيرة”.

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وأضاف” حظًا سعيدًا وآمل أن يعودوا بصحة جيدة، أنا متأكد جدًا من أننا سنجد طريقة لاستبدالهما، ولكن علينا إظهار ذلك داخل الملعب”.

وعن تعويض محمد صلاح،أجاب ” أعتقد أننا خوضنا لقاء وست هام مع هارفي إليوت، ولدينا خيارات مختلفة”.

وأردف “يمكن للاعبين الآخرين اللعب على الجناح ولكن ربما ليس مثل محمد صلاح، فهذا غير ممكن”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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