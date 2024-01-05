شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع خالد عبد الفتاح قادماً من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 5 يناير 2023 أعلن الأهلى عن تعاقده مع خالد عبد الفتاح قادمًا من سموحة فى أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الأهلى أنه تعاقد مع الظهير الأيمن عبد الفتاح لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند بنية الشراء، الذى تم تفعيله بنهاية الموسم الماضى.

وتعاقد الأهلى مع خالد عبد الفتاح وقتها لتعويض أكرم توفيق، الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وبدأ عبد الفتاح مسيرته فى ناشئى سموحة، وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

وخاض عبد الفتاح 10 من أصل 11 مباراة لعبها سموحة في الدوري المصري الموسم الماضى قبل الانتقال للقلعة الحمراء فى يناير الماضى.

عبد الفتاح (23 عامًا) يجيد اللعب في كل مراكز خط الدفاع، لكن مركزه الأساسي على الجهة اليمنى.

وإجمالا لعب خالد عبد الفتاح 32 مباراة مع الأهلى وتوج مع المارد الأحمر ببطولة الدورى وبطولة كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب بطولة لدورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.