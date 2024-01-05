شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد المتوقع لإقامة نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إقامة نهائى النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة فى شهر مارس أو يونيو المقبلين.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على إقامة مباريات قبل نهائى بطولة كأس الرابطة يومى 5 و6 فبراير المقبل، حيث تنطلق البطولة يوم 8 يناير القادم بدون اللاعبين الدوليين وأثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.