نادى الشرقية الرياضى يُكرم أبطال "كرة القدم والسباحة"

ياسر رشاد - القاهرة - نظم نادى الشرقية الرياضى إحتفالية كبرى لتكريم أبطال الأنشطة الرياضية، في حضور بعض أعضاء مجلس إدارة النادى، وبعض الشخصيات العامة والرموز العامة والسياسية .

حضر الاحتفالية كل من الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، و كل من توفيق النجار، الكابتن إبراهيم الباجوري، و شادي مسعد محمد فياض، وخالد بيومى، أعضاء مجلس الإدارة، و رجب غزالي المدير التنفيذي للنادي، و محمد السماحي رئيس منطقة الشرقية للميني فوتبول، و جهاد الجاويش نائب رئيس منطقة الشرقية للميني فوتبول، و محمود حافظ أمين مساعد حزب حماة وطن بالشرقية.

بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهورى، وآيات من الذكر الحكيم، و رحب “ صلاح بدران ” رئيس اللجنة الإعلامية لنادى الشرقية بالحضور، وتم تقديم عددا من الفقرات الإحتفالية لأطفال النادى.

قال الدكتور حمدى مرزوق، ان النادى يحرص دائما على تشجيع أبناءه من الذين يحققون البطولات الرياضية، موجها لهم كلمة بأن الأبطال الرياضين لابد لهم من أن يتحلوا بالأخلاق الرياضية والتفوق الدراسى، و أن لا يتم إهمال الدراسة على حساب تحقيق البطولات الرياضية.

وأكد «مرزوق» أنه خلال الشهر القادم سيتم تكريم المتفوقين دراسيا من أبناء النادى فى إحتفالية أخرى، داعيا جميع الرياضيين ان يكونوا أيضا ضمن المتفوقين دراسيا.

ووجه الدكتور حمدى مرزوق الشكر لكل من يقوم بدعم نادى الشرقيةالرياضى، مؤكدا انه خلال الأشهر القليلة القادمة، سيرى الجميع ثمرة ونتاج الإستثمار فى النادى.

و خلال الإحتفالية تم تكريم أعضاء فريق الشرقية مواليد 2010 أول منطقة الشرقية لكرة القدم، و فريق الشرقية مواليد 2006 أول دوري قطاعات القاهرة الكبري، ولاعبي ولاعبات أكاديمية السباحة بالنادي من المستوي الأول للمستوي السادس.

وسادت حالة من البهجة بين أبطال الذين تم تكريمهم، وتم إلتقاط الصور التذكارية مع رئيس مجلس إدارة النادى والحضور من الأعضاء .