أنشيلوتي يؤكد عدم إحتياج ريال مدريد لإبرام صفقات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كارلو أنشيلوتي المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عدم إحتياجه لصفقات خلال الفترة القادمة.

أنشيلوتي يؤكد عدم إحتباجه لصفقات

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد و أراندينا: " لم أطلب أي تعاقدات من بيريز في الشتاء، هو بالفعل منحني كل شيء"

وواصل أنشيلوتي:" داني كارباخال وكاريو لاعب الفريق الثاني من الممكن أن يلعبان في قلب الدفاع ".

ريال مدريد و كأس ملك إسبانيا

ويعد ريال مدريد هو بطل النسخة السابقة من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن ريال مدريد لم يتمكن من التتويج بكأس ملك إسبانيا مرتين على التوالي منذ موسم 1974-1975.