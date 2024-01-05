الزمالك يقترب من خطف صفقة الاهلي الشتوية

أفادت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يقترب من خطف صفقة الاهلي المحتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت التقارير أن نادي الزمالك يكثف مفاوضاته مع مجلس إدارة الاتحاد السكندري من أجل الحصول على خدمات هشام صلاح خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويقترب مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من حل أزمة القيد التي يعاني منها بسبب غرامة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بمحمود شيكابالا قائد الفريق.

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وأوضحت التقارير، أن نادي الزمالك ينافس الاهلي للظفر بخدمات هشام صلاح ظهير الاتحاد السكندري.

وارتبط اسم هشام صلاح ظهير الاتحاد السكندري بالانتقال إلى صفوف الاهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويحتل الفريق الكروي بالنادي الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.