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الزمالك يقترب من خطف صفقة الاهلي الشتوية

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كهربا - الأهلي والزمالك

كهربا - الأهلي والزمالك

أفادت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك يقترب من خطف صفقة الاهلي المحتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت التقارير أن نادي الزمالك يكثف مفاوضاته مع مجلس إدارة الاتحاد السكندري من أجل الحصول على خدمات هشام صلاح خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويقترب مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب من حل أزمة القيد التي يعاني منها بسبب غرامة نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بمحمود شيكابالا قائد الفريق.

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وأوضحت التقارير، أن نادي الزمالك ينافس الاهلي للظفر بخدمات هشام صلاح ظهير الاتحاد السكندري.

وارتبط اسم هشام صلاح ظهير الاتحاد السكندري بالانتقال إلى صفوف الاهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويحتل الفريق الكروي بالنادي الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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