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أرتيتا يتحدث عن مواجهة ليفربول في الكأس دون صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكأس ضد ، عن إمكانية التعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الجارية، ومدى تأثير غياب صلاح على ليفربول.

وقال أرتيتا : "من الممكن أن نتعاقد مع اللاعبين، لكن تركيزنا الآن على تحقيق أقصى استفادة من اللاعبين لدينا، وسنعمل مع النادي للتوصل ما إذا نريد التعاقد مع أحد اللاعبين أم لا".

وعن مواجهة ليفربول متصدر الدوري في الكأس: "لدينا تاريخ عظيم في هذه المسابقة مع أرسنال، ولدينا خصم كبير لنبدأ به المنافسة على هذه البطولة".

وعن غياب محمد صلاح عن ليفربول: "كلا الفريقين يفتقدان لاعبين مهمين للغاية، ويتعين علينا التكيف مع ذلك والاستمرار في الأداء والفوز بالمباريات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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