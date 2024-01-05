هالاند ليس في المقدمة.. قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية في العالم حاليا، وشهدت القائمة غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتصدر جود بيلينجهام القائمة متفوقا على هالاند، وثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بالإضافة إلى لاعب خط وسط برشلونة بابلو جافي.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية في العالم كالآتي:

1.جود بيلينجهام (ريال مدريد) - 267 مليون يورو

2.إيرلينج هالاند (مانشستر ستي) - 251 مليون يورو

3.فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) - 250 مليون يورو

4.رودريجو (ريال مدريد) - 247 مليون يورو

5.بوكايو ساكا (أرسنال) - 223 مليون يورو

6.فيل فودين (مانشستر سيتي) - 195 مليون يورو

7.بابلو جافي (برشلونة) - 175 مليون يورو

8.جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) - 164 مليون يورو

9.جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - 152 مليون يورو

10.مارتن أوديجارد (أرسنال) - 150 مليون يورو

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