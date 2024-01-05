"نيولوك أجراه في دبي".. ظهور نادر لمحمد صلاح مع منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - محمود بكار:

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في مران الفراعنة الرابع الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

صلاح كان قد وصل إلي القاهرة مساء أمس الخميس وحضر إلى معسكر المنتخب واجتمع مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة للترتيب للمرحلة القادمة.

وظهر صلاح بـ "نيولوك" جديد حيث قام بحلاقة شعره في مظهر قلما يظهر به الملك المصري .

ووفقًا لما علمه الخليج 365 فقد قام محمد صلاح بـ "النيولوك" الجديد في دبي في رحلة عودته لمصر من انجلترا.

شارك في المران 27 لاعبا بمشاركة محمد صلاح وياسر إبراهيم الذي خضع لتدريبات تأهيلية عقب انضمامه للمنتخب أمس.

واشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى .

ويشارك منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار وتستمر حتى الـ 11 من فبراير المقبل.