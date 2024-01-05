شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يشاهد فوز اهلي 2007 علي الزمالك بهدف دون رد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول للنادى الاهلي على حضور المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٧، والتي أقيمت اليوم على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

كان في استقبال مدير الكرة كل من: وليد سليمان مدير قطاع الناشئين، وأحمد ناجي المشرف على حراس المرمى، و محمد شوقي نائب المدير الفني للقطاع.

وحقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ فوزًا ثمينًا على ضيفه الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٨ من بطولة الجمهورية.

بدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - إياد مدحت - زياد وائل - كريم عيد.

الوسط: محمد عاطف - زيدان ناجح - محمد رأفت - ياسين عاطف - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

الشوط الأول:

شكل الأهلي خطورة هجومية قوية منذ بداية اللقاء، ومن كرة عرضية سدد مصطفى بهجت رأسية قوية تصدى لها حارس الزمالك، كما شارك محمد أشرف بدلًا من ياسين عاطف الذي تعرض للإصابة بعد أول ١٠ دقائق، وبعدها بلحظات قليلة احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك، تألق إياد تامر حارس الأهلي في التصدي لها ببراعة، قبل أن يتصدى لفرصة محققة بعد تمريرة عرضية لأحد مهاجمي الزمالك أمام المرمى، ليحافظ على نتيجة التعادل.

استمرت محاولات الأهلي القوية وسدد محمد عبد الفتاح «تاحا» رأسية قوية تصدى لها الحارس، وارتدت لزيدان ناجح الذي سدد مرة أخرى ولكن تصدى لها الحارس مجددًا، وفي اللحظات الأخيرة أطلق محمد عاطف تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

الشوط الثاني:

واصل الأهلي محاولاته القوية على المرمى أمام هجمات متبادلة من الزمالك، وكاد البديل يوسف عبد القوي أن يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، واستمر الحارس إياد تامر في تألقه وأفسد أكثر من محاولة خطرة للزمالك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمحمد رأفت لاعب الأهلي بعد تدخله على أحد لاعبي المنافس، وبعد احتكاك لاعب آخر من الزمالك برأفت قام الحكم بطرده هو الآخر ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

الهدف الأول:

في اللحظات الأخيرة أرسل يوسف عبد القوي تمريرة عرضية متقنة داخل المنطقة استقبلها تاحا بتسديدة في الشباك، ليسجل هدف الفوز للأهلي في الدقيقة ٩٠ من عمر المباراة، ليقتنص به الفوز والنقاط الثلاث للأهلي.

وشارك خلال الشوط الثاني يوسف عبد القوي بدلًا من مصطفى بهجت، وأحمد الشيخ بدلًا من زيدان ناجح، وسيف أحمد بدلًا من زياد وائل، ومحمد السيد بدلًا من كريم عمرو.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٧» رصيده إلى ٤٦ نقطة، مسجلًا ٣٨ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.