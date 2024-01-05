الهلال يقرر التعاقد مع لاعب أجنبي بديلاً لـ نيمار

ياسر رشاد - القاهرة - اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي قرارًا بالتعاقد مع لاعب أخر ليكون بديلا للنجم البرازيلي نيمار جونيور والذي يغيب عن المشاركة مع الزعيم منذ التعاقد معه بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودي في تقرير لها اليوم أن إدارة الهلال اتخذت قرارها بالتعاقد مع لاعب آخر بديلاً لـ نيمار، على أن يتم استبعاد اللاعب من القائمة لحين عودته من الإصابة مع بداية الموسم المقبل.

وكان الهلال قد تعاقد مع نيمار في الصيف الماضي قبل أن يتعرض لإصابة بالرباط الصليبي ويبتعد عن المشاركة لمدة لن تقل عن 10 أشهر، حيث يحتاج النجم البرازيلي لعلاج وتأهيل طويل المدى.

الهلال السعودي يدرس إعارة لاعبه الشاب

يدرس نادي الهلال السعودي متصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية “دوري روشن” إعارة الشاب مصعب الجوير، لاعب وسط الفريق خاصة في ظل اهتمام من عدة أندية محلية هناك بالظفر بخدمات اللاعب الأولمبي.

وخلال منافسات الموسم الجاري ، شارك اللاعب الشاب في 3 مباريات فقط بكل البطولات على النحو التالي مباراة أبها في الجولة الأولى من الموسم الجاري للدوري السعودي، ثم مشاركته في مواجهة الرائد بالجولة الثالثة.

والظهور الأخير أمام نافباخور الأوزبكي بمنافسات دوري أبطال آسيا.