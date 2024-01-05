أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام أراندينا بكأس ملك إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن القائمة التي تستعد لمواجهة أراندينا، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد عددًا من اللاعبين البارزين، حيث يغيب كل من: تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، ولوكاس فاسكيز، إلى جانب؛ توني كروس، تشواميني، وفينيسيوس جونيور.

وكان لوكاس فاسكيز قد تعرض لإصابة قوية، حيث أوضح ريال مدريد عن تشخيص إصابته في العضلة النصف الوترية في فخذه الأيمن.

قائمة ريال مدريد

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام أراندينا، كالتالي:

حارس المرمى: لونين، وكيبا، وفيران.

الدفاع: كارفاخال، وناتشو، وفيران جارسيا، وروديجر، وكاريو، وتوبياس.

الوسط: بيلينجهام، ومودريتش، وكامافينجا، وفالفيردي، وداني سيبايوس، وأردا جولر، وماريو مارتن، ونيكو باز.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، ألفارو.