الغيابات تضرب ريال مدريد أمام أراندينا بكأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من القلق لدي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما تعرض عدد من اللاعبين لإصابات عضلية قبل موقعة أراندينا، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.



وكان أنشيلوتي قد أعلن عن قائمة ريال مدريد أمام أراندينا، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فيران.

خط الدفاع: كارفاخال، وناتشو، وفيران جارسيا، وروديجر، وكاريو، وتوبياس.

خط الوسط: بيلينجهام، ومودريتش، وكامافينجا، وفالفيردي، وداني سيبايوس، وأردا جولر، وماريو مارتن، ونيكو باز.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، ألفارو.

غيابات ريال مدريد أمام أراندينا

تأكد غياب عددًا من اللاعبين خلال مواجهة أراندينا، حيث سيغيب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، ولوكاس فاسكيز.

كما تشهد القائمة غياب توني كروس، تشواميني، وفينيسيوس جونيور.

الجدير بالذكر أن لوكاس فاسكيز تعرض لإصابة قوية، حيث أكد ريال مدريد عن أن اللاعب أُصيب في عضلة النصف الوترية في فخذه الأيمن.