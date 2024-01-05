ياسين بونو: أحلم باللعب في ريفربليت الأرجنتيني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الحارس المغربي ياسين بونو، لاعب نادي الهلال السعودي، عن الفريق الذي يحلم بالانضمام إليه خلال مشواره الكروي.

أكد الدولي المغربي ياسين بونو، أنه يحلم باللعب يومًا في صفوف نادي ريفربليت الأرجنتيني.

وقال بونو في تصريحات لشبكة " lapaginamillonaria" :" كنت قريبًا من بايرن ميونخ الألماني وحلمي أن العب في رير بليت الأرجنتيني".

وعن أصعب ملعب خاض فيه مباراة عبر مسيرته الكروية رد:" ملعب الريال وكذلك برشلونة".

الحارس الأفضل..

واختار بونو الحارس البلجيكي كورتوا كأفضل الحراس التي يفضلها من الجيل الحالي على المستوى العالمي.

وتمنى ياسين بونو خلال تصريحاته التتويج بلقب مع منتخب المغرب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد بونو لقيادة منتخب المغرب في كأس امم أفريقيا المقررة بعد أيام قليلة في كوت ديفوار ويبحث أسود الأطلس عن إنجاز قاري بعد الوصول إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022.

ويتألق بونو صاحب جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا في حراسة عرين الهلال بالموسم الجاري.



