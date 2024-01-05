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جناح لاتسيو يقترب من الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - اقترب البرازيلي فيليبي أندرسون جناح فريق لاتسيو الايطالي من الانضمام إلى كتيبة نجوم الدوري السعودي في انتقالات يناير الحالية.

وأفادت شبكة «سكاي سبورت» في إيطاليا، أن إحدى الأندية قدم عرضا إلأى  كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو لشراء فيليبي أندرسون دون تحديد هوية النادي مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت الشبكة أن إدارة نادي لاتسيو تتجه لرفض العرض لرغبته بالاحتفاظ بلاعبه البرازيلي.

ويقدم لاتسيو وفقًا للمصادر ذاتها، عقدًا جديدًا لأندرسون لمدة 3 أعوام مع خيار التمديد لعامٍ إضافي، براتب سنوي يصل 3 ملايين ونصف خاليةٍ من الضرائب.
ويُقيم الجناح البرازيلي العروض المقدمة إليه، ومن بينها العرض السعودي، ولم يشعِر إدارة ناديه بعد بقراره.
ولعب أندرسون 18 مباراة هذا الموسم في ، سجل فيها هدفا وصنع 5 أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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