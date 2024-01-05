شيكابالا يوجه رسالة للجماهير في ذكرى تأسيس الزمالك

حرص النجم محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد نادي الزمالك على توجيه رسالة للجماهير بمناسبة الذكرى 113 لتأسيس القلعة البيضاء.

ونشر شيكابالا صورة عبر حسابه على موقع “فيسبوك” لجمهور الزمالك وعلق عليها قائلًا: “يوم التأسيس هو يوم ميلاد كل زملكاوي، 113 عامًا من المجد سنظل أوفياء لهذا الكيان العظيم حتى النهاية”.

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ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات مع 3 أندية، البطولة الأولى خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير الجاري.

ويستهل الزمالك مشواره في البطولة الأولى بمواجهة الوحدة، مساء السبت الموافق 20 يناير الجارى باستاد آل نهيان بالإمارات.

بينما يشارك الزمالك في البطولة الثانية في الفترة ما بين 24 وحتى 29 يناير المقبل، في دبي بمشاركة أندية ووهان الصيني والرجاء المغربي وأهلي جدة السعودي.