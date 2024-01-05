القضاء الإيطالي ينصف مارادونا بعد 3 أعوام على رحيله

أصدرت المحكمة العليا الإيطالية مساء اليوم الجمعة، حكمها في قضية تخص الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، والتي استمرت لقرابة 30 عامًا في المحاكم المختلفة.

وتلقى القضاء الإيطالي، بلاغًا قبل 30 عامًا، اتهم من خلاله الراحل دييجو مارادونا باستخدام شركات بالوكالة في ليختنشتاين؛ لتفادي دفع الضرائب عند تلقي مدفوعات بين عامَيْ 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.

وبرأت المحكمة العليا الإيطالية مساء اليوم الجمعة، الأسطورة الأرجنتيني من تهم التهرب الضريبي، رغم رحيله في نوفمبر 2020.

اقرأ أيضًا: فيتوريا يوضح دور محمد صلاح في منتخب مصر ويعلق على تصريحات كلوب

ومن جانبه، قال أنجيلو بيساني، محامى الأسطورة الأرجنتيني:” انتهى الأمر ويمكنني أن أقول بوضوح ودون خوف من الوقوع في تناقض إن مارادونا لم يكن أبدا متهربا من الضرائب “.

وأضاف محامي الأسطورة الارجنتيني مارادونا:” الحكم النهائي يُنصف المشجعين وقيم الرياضة ولكن ينصف في المقام الأول ذكرى مارادونا، الورثة الآن لديهم الحق القانوني في المطالبة بالتعويضات، آمل أن يستخدموها تخليدا لذكرى والدهم”.