شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: المدينة الأولمبية نقلة حضارية تليق باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، أن المدينة الأولمبية تعد نقلة حضارية فى تاريخ الرياضة ليست المصرية فقط بل العربية والأفريقية.

وأضاف أبو فريخة، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن المدينة الأولمبية بمثابة الرسالة إلى العالم أجمع بمدى التطور الذى تشهده مصر فى كل المجالات خاصة الرياضية.

وأشار رئيس اتحاد السلة إلى أن ما تشهده المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية يليق باسم مصر، ويكشف الطفرة التى تزداد يوما بعد يوم.

واختتم أبو فريخة أننا مع الرئيس السيسى سنظل على القمة الرياضية، بعد أن أصبحت مصر قبلة البطولات الدولية والقارية.