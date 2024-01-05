شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: المدينة الأولمبية نقلة حضارية تليق باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، أن المدينة الأولمبية تعد نقلة حضارية فى تاريخ الرياضة ليست المصرية فقط بل العربية والأفريقية.
وأضاف أبو فريخة، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن المدينة الأولمبية بمثابة الرسالة إلى العالم أجمع بمدى التطور الذى تشهده مصر فى كل المجالات خاصة الرياضية.
وأشار رئيس اتحاد السلة إلى أن ما تشهده المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية يليق باسم مصر، ويكشف الطفرة التى تزداد يوما بعد يوم.
واختتم أبو فريخة أننا مع الرئيس السيسى سنظل على القمة الرياضية، بعد أن أصبحت مصر قبلة البطولات الدولية والقارية.
وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استادا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ 15 ألف متفرج وأخرى لـ 8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى .. ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوي على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم.
وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.
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