أنشيلوتي يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بشأن جولر

ياسر رشاد - القاهرة - وجه كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني رسالة قوية لجماهير الفريق، بعد عودة اللاعب التركي أردا جولر، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



وأكد أنشيلوتي أن جولر لديه الفرصة للمشاركة بشكل أساسي في مباراة الغد بكأس ملك إسبانيا، بعد عودته من الإصابة، مُشيرًا إلى أنه سعيد بعودة اللاعب.

تصريحات أنشيلوتي

تحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أراندينا غدًا، حيث قال: "جولر يمتلك فرصة للمشاركة بشكل أساسي خلال مباراة الغد، فهو مازال يتدرب بشكل جيد للغاية، كما أنه هادئ وسعيد بعودته للمشاركة في المباريات".

وأضاف: "لابد من الهدوء على جولر فهو ما زال لاعبًا شابًا عمره 18 عاما، وسيكون مهمًا في الحاضر والمستقبل".

وأوضح أن الهدوء مطلوب لأي لاعب كرة قدم، كما أن معدل مشاركته في المباريات سيزيد مع الوقت، لأن لديه إمكانيات فنية جيدة.

وكانت الإصابات العضلية قد أخرت جولر من الانطلاقة القوية مع ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري، بعد منافسة شرسة مع برشلونة.

وأشار أنشيلوتي في تصريحاته إلى أن جود بيلينجهام يعد الأفضل لاعب في العالم، كما لابد من وضع هذا في الحسبان أنه يندمج مع أجواء وثقافة ولغة جديدة.

وشدد أنشيلوتي على أن الفريق سيبذل أقصى جهد له في مباراة الغد، لأن بطولة الكأس تسعد الجماهير في 2014 والعام الماضي، وسيحاول الفوز بها مجددا.