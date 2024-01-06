شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 5/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم، الجمعة، الموافق 5/ 1/ 2024 العديد من الأخبار العديدة، جاء أبرزها.. أشعة جديدة على الكتف تنتظر رضا سليم فى الأهلى قبل عودة التدريبات، الأهلى يترقب مليونى و500 ألف دولار من "فيفا" لإنعاش خزينته.

أشعة جديدة على الكتف تنتظر رضا سليم فى الأهلى قبل عودة التدريبات

يخضع المغربى رضا سليم لاعب النادى الاهلى لأشعة جديدة للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة التي لحقت به حيث يخوض اللاعب حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى على استاد التتش.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى دوري أبطال أفريقيا

يعود فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للتدريبات الجماعية في 11 يناير الجاري، ويحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية

ثلاثى الأهلى يقترب من مودرن فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد

اقترب ثلاثى النادى الأهلى صلاح محسن وأحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله "بيدو" من الانتقال إلى فريق مودرن فيوتشر خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادى الأهلى.

الأهلى يترقب مليونى و500 ألف دولار من "فيفا" لإنعاش خزينته

يترقب النادي الأهلي إستلام مليوني و500 ألف دولار من الإتحاد الدولي لكرة القم "فيفا" مكافآة التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم المقامة التي أُسدل الستار عليها مؤخراً في السعودية، عقب الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلي فى أمم أفريقيا

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أخصائي التحليل بالفريق تقريراً شاملاً عن لاعبي المارد الأحمر في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري ، وكلّف المدرب السويسري معاونيه قبل بدء الإجازة الأخيرة للفريق بإعداد تقرير موسّع عن لاعبي الأهليفي المباريات الودية التي ستسبق أمم أفريقيا وخلال منافسات البطولة.

أرقام صلاح محسن مع الأهلى بعد خروجه من حسابات كولر.. إنفوجراف

خرج صلاح محسن مهاجم الأهلى من حسابات السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، ليصبح أقرب اللاعبين للخروج من القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع خالد عبد الفتاح قادماً من سموحة