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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الجمعة 5/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم، الجمعة، الموافق 5/ 1/ 2024 العديد من الأخبار العديدة، جاء أبرزها.. أشعة جديدة على الكتف تنتظر رضا سليم فى الأهلى قبل عودة التدريبات، الأهلى يترقب مليونى و500 ألف دولار من "فيفا" لإنعاش خزينته.
أشعة جديدة على الكتف تنتظر رضا سليم فى الأهلى قبل عودة التدريبات
يخضع المغربى رضا سليم لاعب النادى الاهلى لأشعة جديدة للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة التي لحقت به حيث يخوض اللاعب حالياً المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى على استاد التتش.
موعد مباراة الأهلى القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى دوري أبطال أفريقيا
يعود فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للتدريبات الجماعية في 11 يناير الجاري، ويحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية
ثلاثى الأهلى يقترب من مودرن فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد
الأهلى يترقب مليونى و500 ألف دولار من "فيفا" لإنعاش خزينته
كولر يطلب تقريراً عن لاعبى الأهلي فى أمم أفريقيا
أرقام صلاح محسن مع الأهلى بعد خروجه من حسابات كولر.. إنفوجراف
خرج صلاح محسن مهاجم الأهلى من حسابات السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، ليصبح أقرب اللاعبين للخروج من القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع خالد عبد الفتاح قادماً من سموحة
فى مثل هذا اليوم 5 يناير 2023 أعلن الأهلى عن تعاقده مع خالد عبد الفتاح قادمًا من سموحة فى أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية.
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