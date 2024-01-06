الامارات | قرار محكمة يعيد رئيس اتحاد الكرة البرازيلي إلى منصبه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2024

برازيليا - د.ب.أ

أصدرت المحكمة العليا البرازيلية، مساء أول من أمس، حُكماً بعودة إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم المعزول إلى منصبه، وبناء على ذلك فقد تم إلغاء القرار السابق الذي أصدرته محكمة ولاية ريو دي جانيرو بموجب أمر قضائي مؤقت، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام البرازيلية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هدد نظيره البرازيلي بفرض عقوبات عليه، إذا تسبب التدخل القضائي في انتخاب رئيس جديد للاتحاد، وكان من بينها منع المنتخب البرازيلي وجميع الأندية البرازيلية من المشاركة في المسابقات الدولية. وأقالت إحدى محاكم ولاية ريو دي جانيرو رودريغيز من منصبه كرئيس للاتحاد البرازيلي لكرة القدم الشهر الماضي، بعدما تم اتهامه بارتكاب مخالفات انتخابية، أسهمت في فوزه برئاسة اتحاد البرازيل عام 2022. ووفقاً لهذا الحكم كان من المقرر أن يتم انتخاب رئيس جديد للاتحاد خلال 30 يوماً، لكن المحكمة العليا أوقفت هذا الإجراء بقرارها.