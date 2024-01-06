الامارات | «دبي البحري» يدشن فعاليات العام الجديد 12 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2024

دبي - الإمارات اليوم

يدشن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في عام 2024 يومي 12 و13 الجاري مع تنظيم كرنفال بحري رياضي كبير، يجمع محبي السباقات التراثية المحلية على مدار يومين حافلين بالتنافس والإثارة. وسيقام يوم الجمعة المقبل سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فيما ستكون شواطئ دبي على موعد مع سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم السبت المقبل.

ويستكمل النادي موسمه الناجح الذي استهلّ في سبتمبر الماضي، وشهد بعدها محطات متنوعة بالفعاليات والسباقات التراثية الجميلة، حيث ستتواصل بتنوع كبير في الفترة المقبلة خلال شهر يناير الحالي، ثم فبراير ومارس حتى شهر أبريل المقبل موعد ختام الفعاليات.

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي محمد سيف المري، إن البرنامج ومع بداية عام 2024، سيشهد العديد من المحطات المتنوعة من خلال السباقات التنافسية والفعاليات المجتمعية لجذب واستقطاب ممارسين جدد للرياضات البحرية والهوايات المختلفة، وكذلك يحفز الجمهور لمتابعة وتشجيع المشاركين.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن محبي السباقات البحرية التراثية على موعد مع ثلاثة أحداث مهمة، منها سباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وسباق السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، بجانب السباق الكبير المرتقب والمنتظر للمسافات الطويلة (القفال 33) شهر أبريل المقبل.

وأوضح المري أن الأنظار العالمية ستتركز في الـ20 من الشهر الجاري على سباق دبي الدولي للدراجات المائية إحدى جولات بطولة الإمارات للدراجات المائية، الذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي إم)، ويستقطب مشاركة كبيرة من أبطال الإمارات ونجوم هذه الرياضة العالميين، خاصة في فئات المحترفين.