الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2024

تأجيل

قررت إدارة أحد أندية دوري المحترفين تأجيل ملف تجديد عقد لاعب دولي إلى ما بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس أمم آسيا، بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تفاصيل العقد، في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب عرضاً من نادٍ منافس قد يعرقل المفاوضات بين النادي واللاعب.

توصية

علمت «الإمارات اليوم» أن الجهاز الفني لأحد أندية المحترفين قدم طلباً إلى إدارة ناديه بإحداث تغييرات كبيرة في الفريق من خلال الاستغناء عن لاعبين بعد المردود المتواضع الذي قدمه الفريق في الفترة الأخيرة.

غياب

قال مدرب لفريق في دوري الدرجة الأولى إن سبعة من لاعبيه توقفوا عن الحضور إلى التدريبات بعد تأخر صرف رواتبهم منذ أربعة شهور تقريباً، ما أثر في قدرته على إعداد الفريق ورسم الخطط الفنية اللازمة، مشيراً إلى أن ذلك من أبرز الأسباب التي أدت إلى تواضع نتائج الفريق.

اعتزال

قرر لاعب مواطن سبق له تمثيل المنتخب تأجيل قرار اعتزاله بعد تعاقد إدارة النادي الذي يلعب معه في دوري الدرجة الأولى مع مدرب، حيث قال اللاعب إن المدير الفني الجديد قادر على إعادة توظيفه بشكل جيد، ما سيسمح له بإظهار مهاراته كما يريد.

محاولة

تحاول إدارة نادٍ في دوري المحترفين ثني مدرب الفريق الأول عن قراره بإبعاد اللاعب الأجنبي، بداعي أنه خارج توجهاته في المرحلة المقبلة، وذلك بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأجنبي، والذي يتوجب على النادي دفعه في حال قرر الاستغناء عنه. وطلب النادي من المدرب منح اللاعب فرصة أخرى.