الامارات | تغييرات جديدة بـ «وجوه قديمة» في المقاعد الفنية لـ 3 أندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2024

سيد مصطفى - دبي

أعلنت ثلاث أندية هي: الجزيرة والوحدة والإمارات من خلال حساباتها الرسمية، أمس، في منصة «إكس»، التعاقد مع مدربين جدد لتولي تدريب فرقها بفترات زمنية متفاوتة، هم: الروماني ميريل رادوي مدرباً للجزيرة، والصربي غوران للوحدة، والإيطالي والتر زينغا لفريق الإمارات، ليرتفع عدد المدربين الذين تم تغييرهم بعد 12 جولة من الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين إلى 13 مدرباً. والمدربون الثلاثة لهم تجربة مهمة وسابقة في كرة الإمارات سواء زينغا الذي درب سابقاً العديد من الأندية، أو غوران أيضاً، بجانب أنه درب النصر سابقاً في الموسم الحالي، وكذلك رادوي الذي قاد البطائح في 12 جولة سابقة الموسم الحالي بالدوري.

وبعد أن تخلى الجزيرة عن مدربه الهولندي دي بور الشهر الماضي، تعاقد مع المدرب الروماني ميريل رادوي، بعد 24 ساعة فقط من إنهاء ارتباطه بنادي البطائح، وبعقد يمتد حتى يونيو 2025، كما أعلن الوحدة التعاقد مع المدرب الصربي غوران من دون تحديد فترة التعاقد أو القيمة المالية.

وعانى الوحدة عدم الاستقرار الفني في آخر خمسة مواسم، وسيخلف غوران المدرب الهولندي أرنو بويتنويغ الذي قاد الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد الجولة السابعة.

وكان المدرب الصربي غوران أقيل من تدريب النصر عقب الجولة السابعة بعد خمسة أشهر فقط قضاها داخل قلعة العميد، وسبق للمدرب البالغ 52 عاماً تدريب أندية محلية عدة منها بني ياس وكلباء وخورفكان ودبا، وكانت تجربته مع عجمان على مدار ثلاثة مواسم هي الأبرز على مستوى النتائج والأداء. وسيعود زينغا إلى «دورينا» بعد قرار إدارة نادي الإمارات التعاقد معه موسماً ونصف الموسم. ودرب زينغا سابقاً بين 2007 و2016 أندية العين والنصر والجزيرة والشعب (سابقاً). وآخر محطة تدريبية لزينغا (63 عاماً)، كانت مع كالياري الإيطالي موسم 2020.