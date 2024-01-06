الامارات | كايو: لا أغضب من عدم مشاركتي أساسياً مع الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 يناير 2024

أحمد طارق - دبي

أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل كايو كانيدو، أنه «لا يشعر بالغضب بسبب عدم مشاركته أساسياً مع الوصل»، لافتاً إلى أنه يحترم قرار المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش بالنسبة إلى اختياراته، مشدداً على أنه يؤدي المطلوب منه، وجاهز للمشاركة في أي وقت يطلبه منه المدرب، بينما أشار إلى أنه حان وقت التفكير في المنتخب والتركيز على الظهور بشكل جيد في كأس أمم آسيا خلال الشهر الجاري.

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم»: إنه «أثبت أنه ليس من الضروري أن أشارك أساسياً في تشكيلة الوصل، حتى أقدم دوراً مؤثراً مع الفريق»، مبيناً أنه يشعر بالرضا عن مردوده في النصف الأول من الموسم.

وأوضح: «أحترم اختيارات مدرب الوصل، رغم أن أي لاعب من الطبيعي أن تكون لديه الرغبة في الحصول على دقائق أكثر والمشاركة أساسياً، ولكن من جانبي أفضل مصلحة المجموعة على مصلحتي الشخصية، وعندما يطلب مني المدرب المشاركة أقدم كل ما لدي، لذلك أرى أنني قدمت مردوداً جيداً كلما شاركت مع الفريق في الشوط الثاني من المباريات الماضية».

وأضاف: «عندما قررت العودة إلى الوصل في الموسم الحالي، كانت رؤيتي واضحة، وهي أنني عدت إلى بيتي، وبالفعل وجدت ترحيباً كبيراً من إدارة النادي واللاعبين والجمهور، لذلك أنا سعيد جداً بعودتي، وما زاد سعادتي هو النتائج التي حققها الفريق حتى الآن في مختلف المسابقات، بتصدره ترتيب الدوري والتأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وتابع: «أمر جيد أن أحرز الأهداف وأن يكون لدي دور مؤثر مع الفريق، ولا شك أنه حالفني التوفيق في أكثر من مباراة بأن تكون مشاركتي في الشوط الثاني نقطة تحول أو مؤثرة بشكل كبير في تحقيق الوصل للفوز».

في المقابل، تحدث اللاعب الدولي عن الفارق الذي أسهم في تحقيق الوصل نتائج جيدة في الموسم الحالي، وقال: «أعتقد أن أهم فارق هو أن الفريق أصبح لا يعتمد فقط على 11 لاعباً، ولكن يضم 25 لاعباً جاهزاً للمشاركة في أي وقت، وعلى سبيل المثال في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي غاب عن الفريق سالم العزيزي وفارس خليل وفابيو ليما الذي أراه من أفضل لاعبي الدوري، ورغم ذلك حققنا الفوز، وهو ما يؤكد أن البدلاء لديهم القدرة على تعويض الغيابات، والحفاظ على مردود ونتائج الفريق في الفترة الماضية».

وأشاد كايو بدور جمهور الوصل، وقال: «لا يوجد ما أستطيع قوله عنه، إذ إنني عندما أدخل الملعب وأشاهد الدعم الكبير الذي يقدمه الجمهور لنا، أشعر بأننا 12 لاعباً في الملعب، ولدينا الأفضلية أمام المنافسين، ومن أجل ذلك أنا عدت إلى زعبيل، لأنني مرتبط بجمهور الإمبراطور، وأتمنّى أن يحالفنا التوفيق في أن نسعده بتحقيق البطولات».

أمّا بالنسبة إلى المشاركة مع المنتخب في كأس أمم آسيا المقبلة، فقال: «بالتأكيد لا يوجد حالياً أهم من التركيز مع المنتخب، إذ إنه شرف كبير لي أن أشارك للمرة الأولى في بطولة قارية بحجم مسابقة كأس آسيا».

وواصل حديثه بقوله: «طموحاتنا كبيرة في البطولة، وذلك ليس مجرد كلمات أتحدث بها، ولكن اللاعبين لديهم الرغبة بالفعل في أن يجعلوا جمهور المنتخب يشعر بالفخر بما يقدمونه، ولن يحدث ذلك سوى بأن يقدم كل لاعب ما لديه داخل الملعب في جميع المباريات، وأن نقدر القيمة الكبيرة لشعار المنتخب».

واختتم كايو تصريحاته بقوله: «البطولة لن تكون سهلة، ولا يمكن التكهن بنتائج المباريات مسبقاً، ولكن تركيزنا في (الأبيض) على أن نواصل النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الفترة الماضية، في المباريات الرسمية والودية، وأتمنّى أن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، بينما في كل مرحلة بالمسابقة ستختلف طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع المباريات، وأرى أن مجموعة اللاعبين الحاليين لديهم القدرة على تشريف كرة الإمارات، وعكس صورة إيجابية عن اللاعب الإماراتي أمام أفضل منتخبات آسيا».

ليس من الضروري أن أشارك أساسياً، حتى أقدم دوراً مؤثراً مع الوصل.

بطولة كأس آسيا لن تكون سهلة، وأتمنّى أن يصل المنتخب إلى أبعد نقطة ممكنة.