رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انتقال نجمه إلى الزمالك

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري حقيقة إهتمام نادي الزمالك بالتعاقد مع لاعبه هشام صلاح في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروري الأول بصفقات قوية في موسم الانتقالات الشتوية الجارية حال إنتهاء أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفارس الأبيض.

آشارت تقارير صحفية سابقة إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع هشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري لضمه في يناير.

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وقال محمد مصيلحي في مداخلة هاتفية عبر قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر: “لم يتحدث أحد معي من الزمالك بخصوص التعاقد مع هشام صلاح”.

وتابع: “مابولول تلقى عرضاً من أحد الدول العربية ولم يفاوضه أحد من مصر، عرضت أحد الأندية السعودية مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد معه”.