شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: عقدى ينتهى مع سيراميكا آخر الموسم ولا مفاوضات مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد إبراهيم، صانع ألعاب سيراميكا، عن حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك في الفترة الحالية خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع سيراميكا.

وقال محمد إبراهيم، في تصريحات عبر برنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2: "عقدي مع سيراميكا حتى نهاية الموسم، وبتعب وأعمل اللي عليا واللي ربنا عايزه هيكون، ولا توجد مفاوضات مع الزمالك أو ناد آخر في الفترة الحالية".

وأضاف: "أحمد ياسر ريان من أفضل المهاجمين في الدوري المصري، ودائماً يفيدنا وأتمنى له التوفيق في القادم، تحدثت معه بعد إهدار الفرصة وقلت له أسهل من ذلك وبتضيع لا تهمك".

وأكمل: "إمام عاشور أفضل رقم 8 مصر، ومن أفضل 3 لاعبين في الدوري حالياً، وزيزو الأفضل في مصر حالياً، لم يحدث مفاوضات معي ومع الأهلي وقت تواجد موسيماني ولم أتواصل معه من قبل".