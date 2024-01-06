شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون دولار قيمة جوائز الأهلى فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جنت خزينة النادي الأهلي ثمار العام المميز للفريق الأحمر ونتائجه القوية على مدار العام الماضي، حيث انتعشت خزينته بمبلغ 11 مليون دولار تقريبا قيمة الجوائز التي حصدها من التتويج بعدد من الألقاب، أو المشاركة في بعض البطولات الأخرى.

ونجح الأهلي في التتويج بـ5 ألقاب في عام 2023 وهي الفوز بلقب السوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر، بخلاف حصد برونزية كأس العالم للأندية.

وتمكن الأهلي من حصد ما يقرب من 11 مليون دولار ما بين التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتحقيق برونزية مونديال الأندية ومكافأة التتويج بالسوبر المصري "مرتين" ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وجاءت قيمة الجوائز التي حصدها الأهلي كالتالى:

2 مليون دولار كأس العالم للأندية فبراير 2023.

4 ملايين دولار دوري أبطال أفريقيا.

250 ألف دولار كأس السوبر الأفريقي.

مليون و700 ألف دولار الدوري الأفريقى.

2.5 مليون دولار برونزية كأس العالم للأندية.

500 ألف درهم إماراتي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز "ما يقارب 150 ألف دولار".

250 ألف دولار كأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر.